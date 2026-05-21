Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ



Iğdır Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜMER) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan “Nakş-ı Saray” programı, tarihî Ejder Kervansarayı’nda yapıldı.

Tezhip, minyatür, cam ve çini sanatlarını tek çatıda buluşturan etkinlik, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.



“Geleceğin İzinde Sanatın Zarafeti” temasıyla düzenlenen programa; Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Fatime Savaş Can ve Elif Kırkkeseli küratörlüğünde düzenlenen sergide, geleneksel Türk-İslam sanatlarının en nadide örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Katılımcı sanatçıların büyük bir titizlikle hazırladığı eserler, sanatın estetik yönünü ve köklü kültürel mirası yansıtan detaylarıyla dikkat çekti.

Program kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince sahnelenen Kafkas halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi, etkinliğe renk kattı. Büyük beğeni toplayan gösteriler, davetlilerden yoğun alkış aldı.



Sergi açılışı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel; tarihî Ejder Kervansarayı’nın 12. yüzyılda inşa edildiğini, Erzurum-Erivan-Makü güzergâhındaki önemli kervan yollarından biri üzerinde yer aldığını belirtti.

Üniversite olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tensipleriyle bu yapıyı kiraladıklarını ifade eden Gürel, kervansarayın kültürel ve sanatsal etkinliklerle yaşayan bir mekâna dönüştürülmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Prof. Dr. Gürel ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan eserlerin bu tarihî mekânda sanatseverlerle buluşturulacağını belirterek etkinliğin üniversite ve şehir adına hayırlı olmasını temenni etti.