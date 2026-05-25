Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ



Karakoyunlu ilçesine bağlı Yazlık Köyü’nde meydana gelen ayı saldırısı bölgede korku ve paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre 65 yaşındaki bir vatandaş, kırsal alanda bulunduğu sırada aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu vatandaşın vücudunda kırıklar ve ciddi ezilmeler meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililerden alınan bilgilere göre vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası köy halkı ise bölgede son dönemde artan ayı vakalarına dikkat çekerek yetkililere tepki gösterdi. Vatandaşlar, özellikle kırsal alanlarda ayıların sık görülmeye başladığını belirterek gerekli önlemlerin hâlâ alınmadığını savundu.

Köy sakinleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl kaçıncı ayı saldırısı yaşanıyor. Vatandaş mağdur olduktan sonra olay yerine gelip açıklama yapılıyor. İnsanların can güvenliği tehlikede.”



Bölge halkı, özellikle yayla ve tarım alanlarında vatandaşların tedirgin olduğunu ifade ederek, kalıcı ve etkili önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.