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Kaynak: Haber Merkezi

Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ



11-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Amasya’da düzenlenen U17 Yıldız Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası‘nda 70 kiloda mücadele eden, Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü, Avrupa Şampiyonu boksör Savaş Kaya’nın kızı Nisa Kaya, gösterdiği üstün performansla Türkiye şampiyonu oldu.

Bu büyük başarıyla birlikte üst üste 5. kez Türkiye şampiyonu olan Nisa Kaya, hem ailesine hem de Iğdır’a büyük bir gurur yaşattı.

Şampiyon sporcunun yetişmesinde büyük emeği bulunan değerli antrenörü Taner Demirci de başarının mimarları arasında yer aldı.

Başta şampiyon sporcumuz Nisa Kaya’yı, babası Savaş Kaya’yı ve antrenörü Taner Demirci’yi yürekten tebrik ediyor, ay-yıldızlı formayla ülkemize uluslararası arenada da yeni başarılar kazandırmasını diliyoruz.