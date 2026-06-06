Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı olan Gaziler köyü, havaların ısınmasıyla birlikte yeşile bürünen doğası ve etkileyici coğrafi yapısıyla kartpostallık görüntüler sunuyor. Aras Dağları'nın eteklerinde, 2 bin rakımın üzerindeki dik kayalıkların arasında saklı kalan bu bölge, sarp dağları ve el değmemiş yeşil vadileriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

DOĞAL YAPISIYLA İSVİÇRE KÖYLERİNE BENZETİLİYOR

Gaziler Bucağı, bozulmamış doğal mimarisi ve büyüleyici manzarası sebebiyle İsviçre'nin dünyaca ünlü Alp Dağları bölgesindeki köylere benzetiliyor. Bölgenin sahip olduğu bu benzersiz manzara, özellikle doğa tutkunlarının ve manzara fotoğrafçılarının en sık ziyaret ettiği uğrak noktalar arasında yer almasını sağlıyor.

GAZİLER DERESİ BÖLGEYE HAYAT VERİYOR

Bölgenin dikkati çeken en önemli unsurlarından biri de vadinin tam ortasından süzülen Gaziler Deresi oluyor. Doğal kayalıkların arasından geçen bu nehir, çevresindeki tüm bitki örtüsünü besleyerek vadiye ve canlı yaşamına adeta hayat veriyor. Yeşil ile kayalıkların oluşturduğu bu muazzam kontrast, her mevsim ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.