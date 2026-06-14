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Iğdır'da iki trafik polisinin bir vatandaşa yönelik müdahalesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yargı süreci de devreye girdi. Olayla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

12 Haziran'da kamuoyuna yansıyan görüntülerde, iki trafik polisinin bir kişiyi darp ettiği öne sürülmüş, görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırmıştı. Tepkilerin ardından Iğdır Valiliği tarafından inceleme ve idari tahkikat başlatılmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında görüntülerin çekildiği yer ve zamanın yanı sıra olaya karışan kişilerin kimlikleri ve yaşananların tüm detayları araştırılıyor.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı da konuya ilişkin harekete geçerek Mülkiye Müfettişi ile Polis Müfettişi görevlendirdi. Bakanlık tarafından başlatılan idari soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli ve idari süreçlerin sürdüğü bildirildi.