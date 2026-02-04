

Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince “Uyuşturucu/Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti”ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen M.A. ve M.B. isimli şahıslar yakalandı.



Operasyonda; bir miktar metamfetamin ve esrar maddesi ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet 9 mm fişek ve suçtan elde edildiği tahmin edilen10.285 TL ele geçirildi.



Adli makamlara sevk edilen M.A. ve M.B. isimli şahıslar tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’na teslim edildi.