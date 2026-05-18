Iğdır İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Uyuşturucu/Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen U.T. ve E.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar esrar maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 TL nakit para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.T. ise tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’na teslim edildi.