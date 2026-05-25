Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Iğdır’da meydana gelen iş kazasında, trafo arızasını gidermeye çalışan bir işçi hastanelik oldu. Olay, Söğütlü Mahallesi İrfan Caddesi üzerinde yer alan bir elektrik trafosunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, elektrik trafosunda meydana gelen bir arızayı onarmak amacıyla çalışma başlatan 35 yaşındaki işçi K.D., henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yüksek elektrik akımına kapıldı. Akımın etkisiyle yaralanan işçiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi K.D.'ye ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından kaza yerinde yapıldı. Ardından ambulansa alınan işçi, tedavi edilmek üzere Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan işçinin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.