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Kaynak: İHA

Iğdır'ın merkeze bağlı Akyumak köyü Küme Evleri bölgesinde tarımsal faaliyet sürdürüldüğü sırada bir traktörde yangın meydana geldi. Şazım Güngör'e ait olduğu öğrenilen traktör, arazi çalışması esnasında birdenbire alevlere teslim oldu.

İlk belirlemelere göre elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklandığı değerlendirilen yangını fark eden araç sahibi ve çevrede bulunan köylüler duruma anında müdahale etti. Vatandaşların zamanında ve etkili çabası sayesinde alevler genişlemeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayda, yangına maruz kalan traktörde maddi hasar oluştu.