Iğdır'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle birçok bölgede sel ve su taşkınları yaşandı.
Iğdır’da sel felaketi: Sanayi sitesi sular altında kaldı
Kentte etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle sanayi sitesindeki iş yerlerini su bastı, çok sayıda dükkânda hasar oluştu.
Kentte sağanak sonrasında meydana gelen sel nedeniyle iş yerleri sular altında kaldı.
Merkezdeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan gider hatlarının tıkanması sonucu sitenin neredeyse tüm sokakları suyla kaplandı.
İş yeri sahipleri dükkanlarına dolan suları temizlerken bazı yollar ise trafiğe kapatıldı.
Sel suları nedeniyle hizmet veremeyen birçok iş yeri kapatıldı.
Kaynak: AA