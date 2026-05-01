Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, çocuklar arasında başlayan oyun kanlı bitti. Edinilen bilgilere göre, 12 yaşındaki H.A., evinden aldığı ateşli silahla oyun oynadığı arkadaşlarına şaka yapmak istedi.

H.A.'nın elindeki silahın kazara ateş alması sonucu, mermi arkadaşı Berat Irmak’a (13) isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan küçük çocuğu gören köylüler, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Berat Irmak, ağır yaralı olarak Iğdır Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyata alınan ve doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan 13 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekipleri Koçkıran köyünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında: Silahın sahibi olduğu belirlenen H.A.'nın babası E.A. gözaltına alındı. Olayda kullanılan silaha el konuldu. Savcılık, ihmal ve silah muhafazası konusunda incelemelerini sürdürüyor.