Edinilen bilgilere göre, Sanayi Sitesi güzergâhında seyir halinde olan Fatih Baştemur yönetimindeki 76 AAV 429 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Takla atan aracı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Baştemur, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilerde, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan aracın çekici vasıtasıyla bölgeden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.