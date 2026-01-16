Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ



Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda 15 farklı yere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişilerden 12 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre operasyonlar kapsamında; TCK 188 ve TCK 191 suçları kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapılmıştır. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.” denildi.