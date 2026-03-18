Iğdır’da faaliyet gösteren bir çayevi, geçmişte bayramların geleneği olan kartpostalla tebrik geleneği hatırlatıldı.

İşletme sahibi Harun Cengiz, PTT’den iş yerine özel pul bastırarak kartpostal ve zarfları hazırladı. Çayevine gelen öğrenci, öğretmen ve vatandaşlara kartpostallar dağıtan Cengiz, kullanımına dair de uygulamalı bilgi verdi.

Katılımcılar kartpostalların üzerine sevdiklerine duygu ve düşüncelerini yazdıktan sonra pul da yapıştırdı.

'GELENEĞİ YENİDEN CANLANDIRMAK İSTEDİK'

Kartpostalların zarflara konulup postaneye teslim edileceğini belirten Harun Cengiz, bayramlarda iletişimin sadece telefon mesajlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Cengiz, "Eskiden bayramlarda ailelerimize ve uzaktaki akrabalarımıza kartpostallar gönderirdik. Şimdi ise bu gelenek neredeyse tamamen unutuldu. Çoğu kişi artık kartpostalın ne olduğunu bile bilmiyor. Bu geleneği yeniden canlandırmak istedik. Bugün PTT’den bize özel pullar bastırdık. Kartpostallarımızı yazıp zarflara koyacağız ve posta yoluyla sevdiklerimize göndereceğiz” diye konuştu.