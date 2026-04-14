11 Nisan tarihinde Karakuyu Köyü’nde meydana gelen olayda, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan gerginlik kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz tespit edilemeyen silahlardan çıkan kurşunlar, 8 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İKİ KARDEŞ KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Temel ve Mehmet Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, yoğun güvenlik önlemleri altında köylerinde toprağa verildi.

JANDARMADAN GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Olayın ardından köyde yeni bir çatışma yaşanmaması adına jandarma ekipleri güvenlik çemberi oluşturdu.

21 şüpheli şahıs, "Kasten öldürme" suçlamasıyla eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Hastanede tedavisi süren 6 yaralının durumunun ise takip edildiği öğrenildi.