Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ
Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait, Ali Ekber Arat yönetimindeki damperli kamyon Söğütlü Mahallesi Yüksek Caddesi’nde kontrolden çıkarak bir evin içine girdi.
Mahalleden çöpleri alan , kamyonun virajı alırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda depo olarak kullanılan evin duvarına çarptı. Kazada sürücü Ali Ekber Arat direksiyon başında sıkıştı.
Sıkıştığı araçtan yaralı olarak kurtarılan sürücü Ali Ekber Arat, Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.