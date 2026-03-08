Iğdır’da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde usta öğreticilerden eğitim alan kadın kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sergilendi.

Iğdır Kültür Merkezi binasında açılan sergide, kadınların kurslarda öğrendikleri bilgi ve becerilerle hazırladığı birçok ürün yer aldı. El sanatları, dikiş-nakış, örgü ve çeşitli el işi ürünlerinin bulunduğu sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Kursiyer kadınlar tarafından büyük emek verilerek hazırlanan ürünler, hem kadınların üretime katkısını hem de meslek edinmelerine yönelik çalışmaların önemini ortaya koydu.

Usta öğretici Zeynep Tiryaki ürünleri kadınlar olarak büyük bir emek ile hazırladıklarını belirterek, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Hepimizin günü kutlu olsun. Ürünlerimizi kadınlarımızla birlikte büyük bir emekle hazırladık. Kadınların naifliğini, zarafetini ve emeğini yansıtan eserler ortaya çıkardık. Kokulu taş sanatıyla hazırladığımız ürünler; özel kokulu taş tozu, esans ve suyun birleşimiyle kalıplara dökülerek oluşturuluyor. Ardından boyanıp dekore edilerek son haline getiriliyor. Ürünlerimiz bu şekilde hazırlanıyor. Kadınlarımızın emeğine, ellerine sağlık. Bazı kadınlarımız bu ürünleri satarak istihdam sağlıyor. Bu sayede evlerine geçim kaynağı oluyor. Bazıları ise hediyelik olarak değerlendiriyor. Her amaca ve her alana uygun ürünlerimiz bulunuyor" dedi.

Usta öğreticilerden ve sorumlu Nafiye Ertekin ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile sergiyi hazırladıklarını söyleyerek, "Bugün burada bulunmamızın sebebi de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü temsilen, emekçi kadınlarımızın yaptığı ürünleri sergilemek. Anadolu temasını vurgulayarak ’Kadın nezakettir, kadın Anadolu’dur, kadın çiçektir’ anlayışıyla çalışmalarımızı hazırladık. Ben dahil 12 ayrı branştaki hocalarımızla birlikte, toplam 85 ürünümüzü burada sergilemek istedik. Her bir üründe farklı detaylara yer vererek Anadolu’nun motiflerini vurgulamaya çalıştık. Her bir kadının özverili çalışmasını ve emeğini burada göstermek istedik" dedi.