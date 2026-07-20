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Kaynak: İHA

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri titiz çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçlerinin takibi sonucu hakkında uzun süredir yakalama kararı bulunan bir firarinin yeri tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan adli makamlarca aranan ve hakkında toplam 21 yıl 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen hükümlü B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Güvenlik güçlerinin suç ve suçlularla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.