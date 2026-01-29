Iğdır'da ilk yangın, Cumhuriyet Mahallesi Doğubeyazıt Caddesi 555. Sokak’ta bulunan bir apartmanın çatı katında çıktı. Neden çıktığı belirlenemeyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın sırasında bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, çatı katındaki daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İkinci yangın Iğdır merkeze bağlı Yaycı köyünde çıktı. Ahşap evde soba bacasında biriken kurum ve ziftlerin tutuşması sonucu alevler yükseldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınlarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, evlerde maddi hasar oluştu.