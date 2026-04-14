Iğdır'da 11 Nisan'da merkeze bağlı Karakuyu köyünde iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan 21 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Iğdır Adliyesi'ne sevk edildi. Karakuyu köyünde meydana gelen olayda, Ahmet Temel ile Mehmet Temel hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.