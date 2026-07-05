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Akay Aktaş - Iğdır / YENİÇAĞ

Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT), hakkında yaklaşık 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Iğdır il genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve halkın huzurunu kaçıran firari şahısların adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekipleri, geniş çaplı bir takip ve yakalama faaliyetini sürdürüyor.