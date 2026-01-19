Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ



Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık titiz takibin ardından insan tacirlerine darbe vurdu. Zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen işletmeye yönelik operasyonda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, şehir genelinde fuhuşla mücadele kapsamında yürüttüğü geniş kapsamlı operasyonlarına bir yenisini ekledi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde, bir işletmede yabancı uyruklu kadınların fuhşa zorlandığı bilgisine ulaşıldı.



2 AYLIK TAKİP SONUÇ VERDİ



Edinilen bilgilere göre, T. O. isimli işletmede yabancı uyruklu kadın şahısların fuhşa zorlandığı ve bu amaçla yer temin edildiği duyumunu alan ekipler, Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan talimatla derinlemesine inceleme başlattı. 60 gün boyunca şüphelilerin her adımı izlendi.



ŞAFAK OPERASYONU İLE YAKALANDILAR



Gerekli delillerin toplanmasının ardından 14 Ocak 2026 tarihinde operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında şüpheli N.A., M.A.Ç., B.Ç., T.Y. ve S.A. isimli şahıslar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.



ADLİ MERCİLER KARARINI VERDİ



Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Ocak 2026 günü “Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlamak” suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden:

T.Y. ve S.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.A., M.A.Ç. ve B.Ç. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Emniyet yetkilileri, benzer operasyonların kararlılıkla devam edeceğini ve toplum ahlakını bozan suç odaklarına karşı mücadelenin aralıksız süreceğini belirtti.