Iğdır’ın Aralık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Hasanhan köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aralık ilçesinden köy istikametine doğru üç tekerlekli motosikletiyle ilerleyen 66 yaşındaki Kemal Çetin, henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçti.

Bu sırada karşı yönden gelen ve A.K. yönetimindeki otomobil, Çetin’in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kemal Çetin’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Çetin’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.