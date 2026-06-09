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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen “Engelli Bireylerle Etkili İletişim ve Erişilebilirlik Eğitici Eğitimi Programı” başarıyla tamamlandı. Üç gün süren yoğun programın ardından, kamu kurumlarında engelli vatandaşlara yönelik hizmet kalitesinde yepyeni bir dönem başlıyor. İşte projenin detayları ve hedefleri...

3 GÜNLÜK YOĞUN MESAİ: GÖRÜNMEZ ENGELLER MASAYA YATIRILDI

Farklı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin, engelli bireylerle daha doğru, etkili ve erişilebilir bir iletişim dili geliştirmesini sağlamak amacıyla düzenlenen program oldukça kapsamlı bir içeriğe sahne oldu.

Üç gün boyunca alanında uzman isimler tarafından katılımcılara şu kritik başlıklarda eğitimler verildi:

Kamu binalarından web sitelerine kadar her alanda engelsiz erişim, iletişim süreçlerinde fark edilmeyen bariyerlerin ortadan kaldırılması, engelli bireylerin ihtiyaçlarına kapsayıcı ve fırsat eşitliğine dayalı hizmet anlayışı.

KURUM KÜLTÜRÜNÜ TAMAMEN DEĞİŞTİRMEK

Eğitimi başarıyla tamamlayan personelin, sadece kendi görev alanlarında değil, bağlı bulundukları kurumlarda birer "eğitici" olarak rol oynaması hedefleniyor. Katılımcılar, kendi kurumlarındaki diğer mesai arkadaşlarına da bu eğitimleri aktararak "erişilebilirlik ve kapsayıcılık" bilincini tüm kamu personeline yayacak. Böylece engelsiz hizmet anlayışı, kurum kültürünün kalıcı bir parçası haline getirilecek.

VALİ TAŞOLAR VE EŞİ DİDEM TAŞOLAR KATILIMCILARI YALNIZ BIRAKMADI

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören kapanış programına Iğdır protokolü de tam kadro destek verdi.

Eğitim programına Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve eşi Didem Taşolar bizzat katılarak, projede emeği geçen eğitmenlere ve farklı kurumlardan gelerek eğitimi başarıyla tamamlayan personele teşekkür etti. Proje sayesinde Iğdır'daki kamu hizmetlerinde fırsat eşitliğinin çok daha güçlü bir zemine oturması bekleniyor.