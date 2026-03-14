Iğdır’da polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücünün kullandığı araç bir belediye işçisine çarptı. Olayda yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, İrfan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 28 yaşındaki Şiyar Güneş, aracıyla ilerlediği sırada bölgede uygulama yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı.

Polis ekiplerinin yaptığı anons sonrası araç takibe alındı. Kaçan sürücünün kullandığı otomobil, aynı cadde üzerinde Iğdır Belediyesinde işçi olduğu öğrenilen Yusuf Öztürk’e çarptıktan sonra durdu.

Kazada yaralanan Öztürk, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından yaralı işçi tedavi için Erzurum’a sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş’in oğlu Şiyar Güneş olduğu ve 2,9 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye 640 bin lira para cezası uygulanırken, daha önce de ehliyetine el konulduğu ve son 5 yıl içinde üçüncü kez işlem yapıldığı öğrenildi. Güneş, işlemlerinin ardından gözaltına alındı.