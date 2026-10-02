Iğdır'da cuma namazı çıkışında polisten dolandırıcılık uyarısı

Ekipler tarafından dağıtılan broşürlerde, son dönemde sıkça rastlanan telefon ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin kritik uyarılara yer verildi. Vatandaşlara tanımadıkları kişilerden gelen arama ve mesajlara karşı temkinli olmaları, kişisel verileri ile banka bilgilerini kimseyle paylaşmamaları gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca şüpheli internet bağlantılarına tıklanmaması ve para transferi taleplerine itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.