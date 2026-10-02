Iğdır'da emniyet güçleri, dolandırıcılık suçlarının önüne geçmek ve halkın farkındalığını artırmak amacıyla saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; sokaklar, pazarlar ve ibadethanelerde yürüttüğü bilgilendirme faaliyetleri kapsamında bugün cuma namazı sonrası cami çıkışındaki vatandaşlara ulaştı.
Iğdır'da cuma namazı çıkışında polisten dolandırıcılık uyarısı
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, artan dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla cuma namazı çıkışında bilgilendirici broşürler dağıttı.Kaynak: İHA
Ekipler tarafından dağıtılan broşürlerde, son dönemde sıkça rastlanan telefon ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin kritik uyarılara yer verildi. Vatandaşlara tanımadıkları kişilerden gelen arama ve mesajlara karşı temkinli olmaları, kişisel verileri ile banka bilgilerini kimseyle paylaşmamaları gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca şüpheli internet bağlantılarına tıklanmaması ve para transferi taleplerine itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Dolandırıcılık olaylarının engellenmesinde toplumsal bilincin ve tedbirli olmanın hayati önem taşıdığına dikkat çeken Toplum Destekli Polislik ekipleri, şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeksizin güvenlik güçlerine haber verilmesi gerektiğini ifade etti.