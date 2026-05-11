Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde daha önce yaşanan ayı saldırısı olaylarının ardından bölgede yeniden tedirginlik başladı. Geçmişte bir çiftçinin ayı saldırısına uğramasıyla büyük korku yaşayan vatandaşlar, bir süre ayıların bölgeden uzaklaştığını düşünüyordu ancak son günlerde yeniden görülen ayı izleri, çiftçileri endişelendirdi.

Yeniden araziye gittiğinde toprak üzerinde ayıya ait olduğu düşünülen büyük ayak izleriyle karşılaştı. Görülen izlerin ardından bölgede yaşayan üreticiler, özellikle sabah erken saatlerde ve gece saatlerinde tarlaya gitmekten çekindiklerini ifade etti.



Tarım sezonunun yoğun şekilde devam ettiği bugünlerde çiftçiler, hem ürünlerini korumaya çalışıyor hem de can güvenliği konusunda endişe yaşıyor. Vatandaşlar, ayıların yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine kadar inmesinin ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.