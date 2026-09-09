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Kaynak: İHA

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 37 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.D.’nin kentte bulunabileceği adreslere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği fiziki takip ve titiz çalışmalar sonucunda S.D.’nin saklandığı adres belirlendi.

Belirlenen adrese gerçekleşen operasyonla yakalanan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara getirildi.

S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.