Iğdır’ın Bağlar Mahallesi’nde 28 yaşındaki Ceren Işık, silahla vurulmuş şekilde hayatını kaybetti. Olayın ardından Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde kapsamlı bir inceleme başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Edinilen bilgilere göre, Ceren Işık’ın ön göğüs bölgesine tek el bitişik atışla ateş edildiği tespit edildi.

Olay yerinde ilk olarak gözaltına alınan İbrahim K., ifadesinde evde dört kişi olarak alkol aldıklarını, bir süre sonra Hakan T. ve Bedri Y.’nin evden ayrıldığını, kendisinin de dışarı çıktıktan kısa bir süre sonra içeriden tek el silah sesi duyduğunu belirtti. Bu açıklamanın ardından Hakan T. ve Bedri Y. de gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.