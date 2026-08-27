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Kaynak: İHA

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde inşa edilen ve bölge halkının uzun süredir tamamlanmasını beklediği Ünlendi Barajı'nda şubat ayında kapakların indirilmesiyle başlayan su biriktirme süreci devam ediyor. Dron kamerasıyla kaydedilen kuş bakışı görüntülerde, baraj gövdesinin gerisinde devasa bir su havzasının oluştuğu görüldü.

Bölgenin ziraat potansiyeli ve şebeke suyu gereksinimi için kritik role sahip olan tesis, yaklaşık 1,9 milyar lira maliyetle inşa edildi. Gövde yüksekliği 67 metre olan baraj, tamamlandığında bünyesinde yaklaşık 100 milyon metreküp su depolayabilecek.

Maksimum doluluğa ulaşmasıyla birlikte Iğdır Ovası üzerindeki 98 bin 620 dekarlık ekili alanı suyla buluşturacak olan proje, sadece tarıma değil yerleşim yerlerine de hayat verecek. Tesisin devreye girmesiyle Iğdır merkezinin yanı sıra Tuzluca, Karakoyunlu ve Aralık ilçeleri ile bunlara bağlı belde ve köylerin içme suyu gereksinimi güvence altına alınacak.

Su yüksekliğinin günden güne artış gösterdiği baraj, kuraklıkla mücadele eden yerel üreticilerin yüzünü güldürürken, projenin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle kent genelinde su hususunda belirgin bir rahatlama yaşanması öngörülüyor.