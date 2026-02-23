Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ

Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Fatma Hilal Gülbey ve Serhat Torzuk, Burdur’da düzenlenen Üniversiteler Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle hem üniversitemize hem de Iğdır’a büyük bir gurur yaşattılar.



14–16 Şubat 2026 tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 280 sporcu ringe çıktı.

61 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen organizasyon, üç gün boyunca kadın ve erkek sporcuların yüksek performanslı mücadelelerine sahne oldu.



RİNGİN PARLAYAN YILDIZLARI: GÜLBEY VE TORZUK



Şampiyonada üstün bir performans sergileyen Spor Bilimleri Fakültesi öğrencimiz Fatma Hilal Gülbey, kendi kilosunda Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Bir diğer gurur kaynağımız Serhat Torzuk ise estetik ve tekniğin birleştiği Wai Kru kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.



REKTÖR GÜREL: SPORCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ



Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel, elde edilen başarılardan dolayı sporcuları tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: “Öğrencilerimizin azmi ve disiplini, üniversitemizin spordaki gücünü bir kez daha kanıtlamıştır. Bu başarıda emeği geçen antrenörümüz Zekeriya Mert’e, idarecimiz Arş. Gör. Yunus Emre Aslan’a ve Spor Bilimleri Fakültemizin tüm akademik ve idari kadrosuna teşekkür ediyorum. Iğdır Üniversitesi olarak sporu ve sporcuyu desteklemeye, uluslararası arenada başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz.”