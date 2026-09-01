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Kaynak: İHA

Iğdır sınırları içerisinde yer alan Tekelti Dağı'na tırmanan amatör sporcu Sinan Zormen, yaklaşık 2 bin 400 metre yükseklikteki yarı teknik kaya etabında zor anlar yaşadı. Geçiş sırasında yükseklik korkusuna kapılan ve panikleyen Zormen, hareket edemeyerek bulunduğu yerde mahsur kaldı.

Aynı güzergâhta bulunan uzman dağcılar durumu fark ederek hemen harekete geçti. Ağrı Dağı Dağcılık ve Arama-Kurtarma Doğa Sporları Kulübü Başkanı Muhammet Akkuş, dağcı Bülent Mavzer, Bazid Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Cuma Saltık ile Iğdır Dağcılık, Arama-Kurtarma Doğa Sporları Kulübü Başkanı Murat Kılıçlı'nın yer aldığı profesyonel ekip gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Hazırlanan emniyet halatları vasıtasıyla kayalık alanda takılı kalan Zormen, aşamalı ve emniyetli bir şekilde aşağı indirilerek güvenli bölgeye taşındı.

Olayın ardından açıklama yapan Sinan Zormen, tırmanış esnasında gereksiz risk almaktan kaçındığını belirterek kendisini kurtaran sporculara şükranlarını sundu.

Bölgedeki parkurun yapısına dikkat çeken antrenör Muhammet Akkuş, Tekelti Dağı’nın söz konusu etabının ipli geçiş zorunluluğu barındıran teknik bir hat olduğunu ifade ederek tırmanıcıların rotanın zorluk derecesini göz önünde bulundurmaları gerektiği uyarısında bulundu. Kulüp Başkanı Murat Kılıçlı ise dağcılık sporunda can güvenliğinin her daim birinci öncelik taşıması gerektiğini dile getirdi.