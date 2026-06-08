Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ



Iğdır semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan gizemli parlak ışıklar, şehir merkezinde büyük merak ve heyecan uyandırdı. Saat 18.30 sıralarında gökyüzünde beliren ve belirli bir sıralı düzen içinde hareket eden ışık noktaları, vatandaşlar tarafından yoğun şekilde ilgiyle takip edildi.

Gökyüzünde adeta bir zincir gibi sessizce ilerleyen parlak cisimleri fark eden Iğdırlılar, cep telefonlarına sarılarak o anları kayıt altına aldı. Daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadıklarını belirten birçok vatandaş, ışıkların sessiz hareketini ve birkaç dakika sonra aniden gözden kaybolmasını şaşkınlıkla izledi. Kısa sürede şehrin pek çok noktasından fark edilen bu gökyüzü olayı, meraklı gözlerin odağı haline geldi.

UZMANLAR STARLİNK UYDULARINA İŞARET EDİYOR

Konuya ilişkin uzmanlardan alınan ilk değerlendirmeler, bu sıra dışı görüntünün arkasında yapay uydu geçişlerinin olabileceğini gösteriyor. Özellikle son yıllarda dünya genelinde sıkça gözlemlenen ve alçak dünya yörüngesinde bulunan Starlink uydu takımlarının, fırlatılma ve yörüngeye oturma aşamalarında gökyüzünde doğrusal bir hat halinde dizildiği biliniyor.

Uzmanlar, uyduların Güneş ışığını yansıtması sebebiyle yeryüzünden parlak beyaz noktalar şeklinde net bir biçimde görülebildiğini ifade ediyor. Işıkların bir süre sonra aniden ortadan kaybolması ise uyduların Dünya’nın gölgesine girmesi ve üzerlerindeki Güneş yansımasının kesilmesiyle açıklanıyor.

Iğdır semalarında merak uyandıran ve paniğe yol açmayan bu görsel şölenin kesin nedeni hakkında henüz resmi bir kurumdan açıklama yapılmazken, veriler görüntünün büyük bir ihtimalle küresel internet ağı uydularının periyodik geçiş rotasından kaynaklandığını ortaya koyuyor.