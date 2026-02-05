Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ

Tarım ve hayvancılığın bölgedeki parlayan yıldızı Iğdır, son iki yılda hayvansal varlığını devasa oranlarda artırarak bölge ekonomisine can suyu oldu. Yayınlanan güncel verilere göre, özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısındaki artış grafiği dikkat çekiyor.



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 1.2 MİLYONU AŞTI



Şehrin coğrafi yapısının verdiği avantajla en büyük sıçrama küçükbaş hayvancılıkta yaşandı. 2023 yılında 860 bin 936 olan küçükbaş hayvan sayısı, 2025 yılı itibarıyla 1 milyon 256 bin 74’e ulaştı. Yaklaşık 395 binlik bu dev artış, Iğdır’ın küçükbaş hayvancılıkta bölge liderliğine oynadığını kanıtladı.



BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIKTA %62’LİK REKOR BÜYÜME



Sayısal artışın yanı sıra en yüksek büyüme oranı büyükbaş hayvancılıkta görüldü. 2023 yılında 68 bin 578 olan büyükbaş sayısı, %62’lik bir artışla 111 bin 363’e yükseldi. Uzmanlar bu artışı; uygulanan modern hayvancılık tekniklerine, devlet desteklerine ve üreticinin artan ilgisine bağlıyor.



ARICILIKTA İSTİKRARLI YÜKSELİŞ



Iğdır’ın bitki çeşitliliği, arıcılık verilerine de olumlu yansıdı. 2023’te 16 bin 830 olan arılı kovan sayısı, istikrarlı bir yükselişle 18 bin 916’ya çıktı.