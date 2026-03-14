Trendyol 1. Lig'de son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle play-off hedefinden uzaklaşan Iğdır FK'da teknik direktör değişikliği yaşandı.

IĞDIR FK KENAN KOÇAK'IN YERİNE HİKMET KARAMAN İLE ANLAŞTI

Bodrum FK mağlubiyetinin ardından teknik direktörlük görevinden istifa eden Kenan Koçak'ın yerine Iğdır FK yönetimi takımın başına Hikmet Karaman'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.