Trendyol 1. Lig'de son haftalarda kaybettiği puanlarla liderin 12 puan gerisinde kalan Iğdır FK teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Son olarak bugün Sarıyer'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Iğdır FK 4 maçta yalnız 2 puan toplayabildi.

20 hafta sonunda 30 puanı bulunan Iğdır FK'da Sarıyer maçının ardından İbrahim Üzülmez'in basın toplantısında yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti.

'HOCALARA DA ŞANS VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Karşılaşmanın 19. dakikasında oyuncusu Bruno'nun kırmızı kart görmesiyle ilgili konuşan Üzülmez'in açıklamaları şu şekildeydi:

Hoca yetersiz denilerek, o gitsin öbürü gelsin şeklindeki döngü sürekli tekrar ediyor. Biraz hocalara da güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hocaların da samimiyetine inanılması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncular değişmiyorsa hocalara da şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

'YABANCI OYUNCUYU LİMON GİBİ SIKMAK LAZIM'

Daha önce de bu tür olaylar oldu. Ceza sisteminin devreye girmesi gerekiyor. Bilmiyorum, benden sonra arkadaşları toplayıp bir özür dilemiş herhalde. Giden 3 puan. Belki hoca gidiyor. Gene de 10 kişi mücadele eden oyuncu grubundan Allah razı olsun. Döngünün bazen değişmesi lazım. Yabancı oyuncunun ülkemize katılımı başımızın, gözümüzün üstünde ama yabancı oyuncuyu limon gibi sıkmak lazım.

'HEP HOCALARIN ÇEKMEMESİ LAZIM'

En iyi şekilde verim almak lazım ki az maliyetler değil. Eğer bir hata olduysa cezasını oyuncunun çekmesi lazım. Hep hocaların çekmemesi lazım. Hocalar hep bu sorumlulukları taşıyorlar, hocalar değişmesin.