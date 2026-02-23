Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Iğdır FK evinde Esenler Erokspor'a 3-0 kaybettiği maçın ardından adeta taraftarının gazabına uğradı.

Iğdır FK'da bazı taraftarlar Erokspor mağlubiyeti sonrası, takımı karşısına alarak açık şekilde futbolculara tehdit savurdu.

'BİR YERDEN SONRA ÇİRKİNLEŞİRİZ'

Kameraların önünde bir taraftar takımı şu sözlerle sert şekilde eleştirdi:

"Bizi elaleme güldürdünüz. Bu kaçıncı, ne zaman bitecek bu kabus? Sizlere de söyledik, istemeyen oynamasın. Buraya her zaman yatırım yapan adam gelmez, bunca adam gelmiş buraya yatırım yapmış. Hiçbiriniz bu yatırımı gasp edemezsiniz. İzin vermeyiz. Bir yerden sonra çirkinleşiriz. Bu saatten sonra da biz başka uyarı vermiyoruz. Yeri geldi mi başkan da masaya yumruğunu vurur taraftar da..."

'GEZDİRMEYİZ SİZİ, AKLINIZI BAŞINIZA ALIN'

Bir başka taraftar ise "Size açık söylüyorum; gezdirmeyiz sizi aklınızı başınıza alın. Sahaya atlarız, kanınızı içene kadar sizi perişan ederiz. Ya yediğiniz ekmeğin hakkını verirsiniz ya da çıkıp gidersiniz." dedi.