Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçında TFF 1. Lig ekibi Iğdır FK, Süper Lig temsilcisi Antalyaspor’u ilk yarıda 4, ikinci yarıda 2 gol bularak 6-0 mağlup etti. Antalyaspor karşılaşmaya genç kadroyla çıktı.

Iğdır FK’nın gollerini A. Conte (2), A. Suarez, D. Rotariu, Önder Özcan ve G. Bruno kaydetti. 32 yaşındaki Gineli stoper A. Conte, ilk yarıda attığı iki golle dikkat çekti.

Bu galibiyetle Iğdır FK puanını 4’e yükseltirken, Antalyaspor puansız olarak son sırada yer aldı. Türkiye Kupası’nda bir sonraki maçında Iğdır FK, Bodrum FK ile karşılaşacak. Antalyaspor ise Samsunspor ile mücadele edecek.