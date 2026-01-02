TFF 1. Lig’de sezonun ilk devresini 30 puanla 7. sırada tamamlayan Iğdır FK, Eyüpspor forması giyen Robin Yalçın ve Yalçın Kayan ile sözü kesti. Iğdır FK ayrıca Bulgaristan Ligi’nde Levski Sofya forması giyen Wenderson Tsunami ile de ilgileniyor.

Tecrübeli futbolcu Robin Yalçın, bu sezon 17 resmi maçta görev yaptı. Birçok mevkide görev yapabilen oyuncu dinamizmi ile dikkatleri çekiyor.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu Yalçın Kayan da bu sezon 17 resmi maçta görev aldı. 2 asistlik katkısı bulunuyor. Yalçın Kayan bu sezon taraftarlarla yaşadığı polemikle de gündeme gelmişti.

HEDEF SÜPER LİG

Iğdır FK, Süper Lig’e çıkmak için ara transfer dönemi iyi değerlendirecek. Robin Yalçın ve Yalçın Kayan transferleri gerçekleştikten sonra takviyeler devam edecek.