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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alagöz Holding Iğdır FK, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Ahmet Köse ve Loic Robert Kouagba transferlerini resmen duyurdu.

SAVUNMAYA İKİ TAKVİYE

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'den sağ bek Ahmet Köse ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Iğdır FK ayrıca geçtiğimiz sezon Boluspor forması giyen stoper Loic Robert Kouagba'yı da 2 yıllığına kadrosuna kattı.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Iğdır FK, yaptığı transferlerle kadro derinliğini artırmayı amaçlıyor.