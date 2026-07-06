Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alagöz Holding Iğdır FK, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Yeşil-beyazlı ekip, Ahmet Köse ve Loic Robert Kouagba transferlerini resmen duyurdu.
SAVUNMAYA İKİ TAKVİYE
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'den sağ bek Ahmet Köse ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Iğdır FK ayrıca geçtiğimiz sezon Boluspor forması giyen stoper Loic Robert Kouagba'yı da 2 yıllığına kadrosuna kattı.
YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Iğdır FK, yaptığı transferlerle kadro derinliğini artırmayı amaçlıyor.