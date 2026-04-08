Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında play-off mücadelesi veren Iğdır FK ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi.
KEÇİÖRENGÜCÜ ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ MAÇINI KAZANDI
Zorlu karşılaşmayı 46. dakikada İshak Karaoğul'un attığı golle 1-0 kazanan Keçiörengücü galibiyet serisini 3 maça çıkararak play-off iddiasını sürdürdü.
IĞDIR FK'NIN GALİBİYETE HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI
Öte yandan galibiyet hasreti 6 maça çıkan Iğdır FK ise play-off hattından iyice uzaklaştı.
HİKMET KARAMAN İLE 4 MAÇTA 1 PUAN
Yakın zamanda Kenan Koçak ile yollarını ayırıp teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getiren Iğdır FK tecrübeli çalıştırıcıyla çıktığı 4 maçta yalnızca 1 puan alabildi.
34 hafta sonunda Iğdır FK 45 puanla 12. sırada yer alırken Keçiörengücü 53 puana ulaşarak 7. sıraya yükseldi.