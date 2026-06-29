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Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ



Sağlık Bakanlığından gelen denetim heyeti, Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesinde sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da ileriye taşımak amacıyla denetimlerde bulundular.

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Cafer Koçak, denetim heyetiyle yakından ilgilenerek, eksikliklerin giderilmesi konusunda önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Başhekim Koçak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sağlık hizmetlerimizin kalitesini daha ileriye taşımak ve süreçlerimizi yerinde değerlendirmek amacıyla Bakanlığımızın denetim ekibini hastanemizde ağırladık.

Denetim heyeti ve idari kadromuzla bir araya gelerek yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik ve hizmet standartlarımızı en üst seviyeye taşıyacak konular üzerinde verimli istişarelerde bulunduk. Halkımıza en iyi sağlık hizmetini sunma gayretimizle, daha sağlıklı bir gelecek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Nazik ziyaretleri ve kıymetli katkıları için denetim heyetimize teşekkür ederiz.”