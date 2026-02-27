Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan Ocak ayı dış ticaret verileri açıklandı. Üç ülkeye sınırı olan Iğdır, bölgedeki komşu illeri geride bırakarak ihracatta liderliğe oturdu.

Türkiye genelinde Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %4,0 azalırken, ithalat %0,1 oranında sınırlı bir artış gösterdi. Ülke genelindeki bu durağan seyre rağmen, Iğdır ve çevresindeki illerin dış ticaret rakamları dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

IĞDIR’DAN DEV DIŞ TİCARET FAZLASI



Stratejik konumuyla "Doğu’nun Giriş Kapısı" olarak adlandırılan Iğdır, Ocak ayında 4 milyon 608 bin dolar ihracat gerçekleştirerek bölgedeki gücünü kanıtladı. Aynı dönemde ilin ithalat rakamı ise 793 bin dolarda kaldı. Bu verilerle Iğdır, ithalatının yaklaşık 6 katı ihracat yaparak ekonomisine güçlü bir döviz girdisi sağladı.



KOMŞU İLLERDE DURUM NE?



Iğdır’ın komşusu olan diğer sınır illerinde ise rakamlar şu şekilde gerçekleşti:

Ağrı: İthalat rakamlarıyla dikkat çekti. Ocak ayında 1 milyon 341 bin dolar ihracat yapan Ağrı, 15 milyon 200 bin dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Ardahan: Mütevazı ama pozitif bir tablo çizdi. 351 bin dolar ihracata karşılık, 159 bin dolar ithalat yapıldı.

Kars: Ocak ayını 267 bin dolar ihracat ve 487 bin dolar ithalat ile kapattı.



BÖLGE EKONOMİSİNİN LİDERİ IĞDIR



Açıklanan rakamlar analiz edildiğinde; Iğdır’ın ihracat hacminin, komşuları olan Ağrı, Kars ve Ardahan’ın toplam ihracatını (yaklaşık 1,9 milyon dolar) ikiye katladığı görülüyor. Üç ülkeye (Azerbaycan/Nahçıvan, İran ve Ermenistan) sınır olması avantajını kullanan Iğdır, bölge ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürüyor.