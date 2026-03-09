

Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ



Iğdır’ın Aralık ilçesinde İran’a yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. Aralık İlçesi Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen programa çok sayıda vatandaş katıldı.



Aralık Karasu Camisi önünde toplanan vatandaşlar, programın başlangıcında şehitler için saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti de yapıldı.

Basın açıklaması öncesinde kalabalık, Karasu Camisi önünden Dört Yol mevkiine kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş boyunca katılımcılar “Allahu Ekber”, “Lebbeyk Mehdi”, “Kahrolsun Amerika emperyalizmi”, “Katil İsrail Ortadoğu’dan defol”, “Türkiye İran kardeştir, İsrail kalleştir”, “Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail” ve “Rehbere selam direnişe devam” sloganları attı. Yürüyüşte Türk bayrakları taşındı.