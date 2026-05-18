Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!



Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ



‎80 kg’da ringe çıkan Iğdır Akademi Spor Kulübü sporcusu Cihan Yıldız, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

11-17 Mayıs tarihleri arasında Bayburt ilinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Kadın-Erkek Gençler B Boks Türkiye Şampiyonası, birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yetenekli boksörlerin zirve mücadelesi verdiği şampiyonada, Iğdır’ı gururlandıran bir başarıya imza atıldı.

KÜRSÜNÜN EN ÜST BASAMAĞINDA BİR IĞDIRLI



+80 kg kategorisinde mücadele eden Iğdır Akademi Spor Kulübü sporcusu Cihan Yıldız, turnuva boyunca sergilediği üstün performans, disiplin ve ring hakimiyetiyle rakiplerine şans tanımadı. Zorlu geçen final maçının ardından haklı bir zafer elde eden Yıldız, altın madalyayı boynuna takarak Türkiye Şampiyonluğu kürsüsüne çıktı.

ANTRENÖR AĞACAN TABARU: "EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"



Sporcusunun bu büyük başarısının ardından açıklamalarda bulunan deneyimli antrenör Ağacan Tabaru, şampiyonluktan duyduğu gururu dile getirdi. Planlı ve yoğun bir hazırlık döneminden geçtiklerini belirten Tabaru, şu ifadeleri kullandı:

"Çok çalıştık, çok emek verdik. Sporcum Cihan, ringde sadece yumruklarıyla değil, kalbiyle ve inancıyla da mücadele etti. Sonunda emeğinin karşılığını fazlasıyla aldı. Bu başarı hem kulübümüz hem de Iğdır için büyük bir gurur vesilesidir. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz. Hedefimiz başarılarımızı uluslararası arenaya taşımak."