Kurban Bayramı öncesinde çalışanlarının motivasyonunu artırmayı hedefleyen İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi, personeli sevindirecek önemli bir karara imza attı. Şirket yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda, kurum bünyesinde mesai harcayan tüm personele 15 bin TL tutarında bayram ikramiyesi verilecek.

Airport Haber'de yer alan bilgiye göre; belirlenen ikramiye ödemeleri bayram tatili başlamadan önce çalışanların banka hesaplarına tek seferde aktarılacak.

Yaşam maliyetlerinin arttığı bu dönemde gelen ikramiye müjdesi, İGA çalışanları arasında büyük bir memnuniyet ve sevinçle karşılandı. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yüksek yolcu trafiğine sahip havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı’nda binlerce kişiye istihdam sağlayan İGA yönetimi, geleneksel hale getirdiği bayram destekleriyle çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor.