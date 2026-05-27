Fransa Açık’ta tek kadınlarda dünya 3 numarası Iga Swiatek, üçüncü tura yükseldi.

SWİATEK RAHAT GEÇTİ

Paris’te düzenlenen turnuvanın 4. gününde korta çıkan 4 kez Fransa Açık şampiyonu Swiatek, Çek tenisçi Sara Bejlek’i 6-2 ve 6-3’lük setlerle 2-0 mağlup etti.

SVİTOLİNA DA TUR ATLADI

Kadınlarda bir diğer karşılaşmada Elina Svitolina, İspanyol rakibi Kaitlin Quevedo karşısında 6-0 ve 6-4’lük setlerle galip gelerek üst tura çıktı.

Turnuvada ayrıca Belinda Bencic, Viktorija Golubic ve Peyton Stearns de rakiplerini eleyerek üçüncü tur biletini aldı.

ERKEKLERDE KHACHANOV YOLUNA DEVAM ETTİ

Tek erkeklerde ise Karen Khachanov, Arjantinli Marco Trungelliti’yi 7-6, 5-7, 6-1 ve 7-6’lık setlerle 3-1 mağlup ederek tur atladı.

Erkeklerde ayrıca Thiago Agustin Tirante ve Jesper De Jong da üst tura yükselen isimler oldu.