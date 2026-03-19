Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, eski asbaşkan Acun Ilıcalı, futbolcular İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Çağlar Söyüncü ve Mert Günok ile birlikte İstanbul’da Darülaceze tarafından düzenlenen iftara katıldı.

Programın dikkat çeken anlarından biri, Saran ile AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank arasında geçen tatlı sohbet oldu.

İftar sırasında Varank, masadaki güllacı işaret ederek baklava bulunmamasına gönderme yaptı ve baklava olması halinde ikram edilebileceğini dile getirdi.

Varank’ın bu sözlerine karşılık veren Sadettin Saran ise kendisini Ali Koç ile kıyaslamaması gerektiğini ifade ederek, kendi imkanlarıyla baklava temin edebileceğini söyledi.

Saran’ın bu yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, geçtiğimiz sezon Abu Dabi’de oynanan EuroLeague finali öncesinde Varank’ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a baklava ikram etmesi de yeniden hatırlandı. O anlarda Varank’ın baklavayı uzatırken dini ifadeler kullandığı görüntüler kamuoyunda tartışma yaratmıştı.