İFM’den yapılan açıklamada, Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı” kapsamında yaptığı konuşmada, İstanbul Finans Merkezi’ne yönelik vergi avantajlarını genişleten düzenlemeleri duyurduğu hatırlatıldı.

VERGİ AVANTAJLARINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Açıklamaya göre, İFM’de faaliyet gösteren kurumların transit ticaret ve yurt dışında gerçekleşen mal alım-satımına aracılık faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara uygulanan kurumlar vergisi indirimi yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarıldı.

Bunun yanı sıra, asgari kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin istisna kapsamının genişletilmesinin planlandığı, İFM’de elde edilen ve teşvik kapsamında değerlendirilen gelirlerin de bu kapsama dahil edileceği ifade edildi.

TEŞVİKLER 2047’YE KADAR SÜRECEK

İFM’de finansal hizmet ihracatına yönelik teşvik ve vergi avantajlarının 2047 yılına kadar yüzde 100 oranında uygulanacağı belirtilirken, harç muafiyeti süresinin 20 yıla çıkarılmasının yatırımcılar açısından uzun vadeli öngörülebilirlik sağlayacağı vurgulandı.

Ayrıca, küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye’ye taşımalarını destekleyen yeni vergi avantajlarının devreye alındığı, nitelikli çalışanlara yönelik ücret istisnası uygulamalarının da genişletileceği kaydedildi.

İFM bünyesinde hayata geçirilen “Tek Durak Büro” uygulamasıyla şirket kuruluşundan izin süreçlerine kadar birçok işlemin tek merkezden yürütülebileceği de aktarıldı.

“İFM’YE İLGİYİ ARTIRACAK”

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Erdem, söz konusu düzenlemelerin İstanbul Finans Merkezi’nin uluslararası rekabet gücünü artıran önemli bir adım olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve İstanbul Finans Merkezi özelinde açıkladığı düzenlemeler, uluslararası finans ve ticaret ekosistemindeki konumumuzu daha da güçlendirecektir.” dedi.

Erdem, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek ilave düzenlemelerle İFM’nin sorumluluğunun artacağını ifade ederek, Türkiye’nin uzun vadeli yatırım, finans ve kalkınma hedeflerine katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Uluslararası şirketlerin yatırım kararlarında güçlü hukuki ve operasyonel altyapı, rekabetçi teşvikler ve nitelikli insan kaynağının belirleyici olduğunu kaydeden Erdem, İFM Kanunu ile sağlanan kolaylıkların ve Türkiye’nin geniş pazarlara erişim avantajının bu ilgiyi desteklediğini belirtti.

İstanbul’un dört saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 1,3 milyar kişilik nüfusa erişim imkanı sunduğuna dikkat çeken Erdem, açıklanan yeni teşviklerin mevcut yapıyı tamamlayarak İFM’ye yönelik küresel ilgiyi daha da artıracağını ifade etti.