Mart 2026 verileri, Türkiye’de iş dünyasındaki finansal sıkışmanın işçiler üzerindeki etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Şirketlerin ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda devreye giren Ücret Garanti Fonu, yılın ilk çeyreğinde başvurularda patlama yaşadı.

TALEP İKİ KATINDAN FAZLA ARTTI

Normal şartlarda yıllık bazda 4 ile 6 bin kişi arasında değişen Ücret Garanti Fonu kullanıcı sayısı, Mart 2026 sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre büyük bir sıçrama yaparak 13 bin 4 kişiye ulaştı.

Yüzde 194’lük artış: Ocak-Mart dönemindeki toplam ödeme tutarı, hem artan başvuru sayısı hem de enflasyonist baskılarla geçen yıla oranla yaklaşık 3 katına çıktı.

Fon; konkordato, iflas, iflas ertelemesi veya aciz vesikası gibi nedenlerle maaşını alamayan işçilerin 3 aylık ücretini güvence altına almaya devam ediyor.



"GÜÇ" PROGRAMI HARCAMALARI KATLADI

İşsizlik Sigortası Fonu’nun genel giderlerindeki artışın ana kaynağı ise eğitim ve istihdam projeleri oldu. Özellikle yeni hayata geçirilen Gençliğin Üretim Gücü (GÜÇ) projesinin etkisiyle, aktif işgücü programlarına yapılan ödemeler yüzde 95,5 oranında artarak 18,9 milyar TL seviyesine tırmandı.

FONUN GENEL TABLOSU VE REEL SEKTÖR SİNYALLERİ

2005 yılından bu yana toplam 176 bin 111 çalışanın yararlandığı fonda bugüne dek 1,4 milyar TL üzerinde ödeme yapıldı. Her ne kadar 2026'nın ilk üç ayında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan çıkan toplam 27,7 milyar TL içinde "Ücret Garanti" kalemi küçük bir pay tutsa da, kişi sayısındaki bu sıradışı artış reel sektördeki daralmanın en somut göstergesi olarak kabul ediliyor.